foto LaPresse

18:02

- Chiusura in rialzo per Piazza Affari. Il Ftse Mib guadagna lo 0,33% a 16.951 punti, mentre il Ftse All Share finisce a +0,36% a 17.899, con la Borsa di Milano che fa meglio delle principali europee: Francoforte cede infatti lo 0,48% e Londra lo 0,18%, mentre Parigi è stabile a +0,03%. Continua l'interesse degli investitori sulle banche, premiate dagli acquisti in seguito agli effetti positivi degli accordi di Basilea3.