Borsa, Wall Street apre in calo

foto Ap/Lapresse

16:07

- Apertura in territorio negativo per la Borsa di New York. Il Dow Jones perde lo 0,15% a 13.359,87 punti, il Nasdaq cede lo 0,04% a 3.097,17 punti, mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,19% a 1.459,15 punti.