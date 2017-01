foto LaPresse

- "Fiat non deve licenziare nessuno, ha degli obblighi nei confronti di chi ha firmato gli accordi come noi". Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni, intervenendo sulla posizione assunta dal sindacato nei confronti delle 19 procedure di mobilità avviate in Fabbrica Italia Pomigliano. "Fiat - ha aggiunto Bonanni - ha degli obblighi nei confronti delle sentenze che non si discutono mai. Non può discuterle neanche la Fiat".