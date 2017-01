foto Dal Web

09:18

- Avvio in calo per Piazza Affari. In apertura di contrattazioni l'indice Ftse Mib cede lo 0,27% a 16.848 punti. Male Autogrill (-2,71%) e Intesa (-1,85%), salgono le Generali (+0,49%) dopo l'accordo per rilevare Ppf. Deboli anche le altre Piazze europee.