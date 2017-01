foto LaPresse

17:47

- Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,38% a 16.895 punti, mentre il Ftse All Share segna un -0,28% a 17.841,73 punti. In discesa le utility, bene invece le banche che si avvantaggiano della decisione dei governatori europei di concedere più tempo per adeguare la liquidità ai criteri previsti da Basilea 3.