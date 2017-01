foto Ap/Lapresse

15:48

- La Borsa di New York apre in calo, con il Dow Jones a -0,19% a 13.407 punti e il Nasdaq a -0,42% a quota 3.088. Secondo indiscrezioni le autorità Usa e le 14 maggiori banche potrebbero annunciare già oggi un accordo per chiudere la disputa pignoramenti. Il patteggiamento sarebbe di 10 miliardi di dollari: 3,75 andrebbero a chi ha perso la casa per pratiche scorrette nel 2009 e nel 2010, i restanti 6 miliardi a chi rischia ora di perdere la casa.