foto Ap/Lapresse

09:14

- Apertura di settimana in lieve rialzo per Piazza Affari, dove il Ftse Mib sale dello 0,17% attestandosi a 16.982 punti, mentre il Ftse All Share dello 0,12% a 17.914 punti. Strappa e viene fermata in asta di volatilità, dopo pochi minuti, Mps. Deboli Finmeccanica (-0,6%) e Atlantia (-0,5%).