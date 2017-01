foto Ap/Lapresse Correlati Pronti ai saldi, Confcommercio: acquisti in calo 20:13 - Nella prima giornata di sconti l'andamento dei saldi è negativo. Lo sottolinea il Codacons, basandosi sulle rilevazioni eseguite dall'associazione presso le strade dello shopping e nei centri commerciali. "E' stata evidenziata - si sottolinea - una riduzione degli acquisti mediamente del 10% rispetto al primo giorno di saldi dello scorso anno". - Nella prima giornata di sconti l'andamento dei saldi è negativo. Lo sottolinea il Codacons, basandosi sulle rilevazioni eseguite dall'associazione presso le strade dello shopping e nei centri commerciali. "E' stata evidenziata - si sottolinea - una riduzione degli acquisti mediamente del 10% rispetto al primo giorno di saldi dello scorso anno".

"La tendenza dei consumatori è quella di girare per negozi e confrontare prezzi e offerte, alla ricerca di un buon affare - spiega il Codacons - ma regna in tutta Italia massima cautela negli acquisti". La maggior parte degli utenti intervistati dall'associazione, infatti, ha dichiarato di non avere alcuna fretta di comprare, e di poter rimandare o addirittura rinunciare a uno o più acquisti, considerata la minor disponibilità economica rispetto al passato e le spese future che attendono le famiglie nel 2013.



"Buona l'affluenza di cittadini lungo le strade e nei centri commerciali - prosegue l'associazione - mentre le griffe e le boutique d'alta moda hanno potuto contare sulla presenza dei turisti, gli unici che nel nostro Paese sembrano disposti a spendere senza troppe preoccupazioni. Per il futuro le riduzioni delle vendite durante i saldi si attesteranno su un -15%, e la spesa dei consumatori non supererà una media di 224 euro a nucleo familiare".



Roma, Confcommercio: "Segnali incoraggianti"

"La partenza dei saldi è stata senza dubbio positiva. Registriamo, soprattutto in centro, un +5% di vendite rispetto allo scorso anno". Lo ha affermato il presidente di Confcommercio Roma, Giuseppe Roscioli. "Nelle altre vie dello shopping - ha aggiunto - gli acquisti hanno mantenuto gli stessi livelli della passata stagione e anche questo è un buon segnale. E' certamente presto per dare un giudizio ma l'inizio è davvero incoraggiante".



Torino, Confesercenti: "Meglio del previsto"

E' stato un avvio migliore del previsto quello dei saldi a Torino e provincia, secondo quanto rilevato dalla Confesercenti, che comunque ha registrato un -10% di vendite rispetto all'anno scorso e scontrini mediamente più bassi. "Gli acquirenti - dicono i commercianti - sono particolarmente oculati e nella maggior parte dei casi si limitano ad acquistare uno/due capi. Chi entra in negozio sa già che cosa intende acquistare e non si lascia 'distrarre' da altre occasioni di acquisto".