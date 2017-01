foto Ap/Lapresse

22:10

- Chiusura in territorio positivo per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,31% a 13.432,98 punti, il Nasdaq avanza dello 0,04% a 3.101,66 punti, mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,5% a 1.466,23 punti. Proprio lo S&P 500 ha chiuso ai massimi degli ultimi cinque anni, ovvero a livelli pre-crisi e pre-Lehman Brothers: era dal 31 dicembre 2007 che non toccava livelli così elevati.