Istat: "Inflazione al 3%, record dal 2008"

Istat: "Frenata degli stipendi a dicembre" 11:40 - Il tasso d'inflazione medio annuo per il 2012 è pari al 3%, in accelerazione rispetto al 2,8% del 2011. Lo comunica l'Istat, in base alle stime preliminari. Nella media del 2012 inoltre il rincaro del cosiddetto "carrello della spesa", i prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza (da cibo a carburanti), è del 4,3%. Un rialzo superiore a quanto segnato nel 2011 (3,5%). Entrambi i dati sono sul valore medio annuo più alto dal 2008.

Secondo l'istituto di statistica a dicembre il tasso d'inflazione annuo registra un nuovo, anche se lieve, rallentamento, fermandosi al 2,4%, dal 2,5% di novembre e così tornando al livello di febbraio 2011. Su base mensile, invece, i prezzi salgono dello 0,3%.



Nuovo calo del prezzo dei carburanti a dicembre

A dicembre, rispetto a novembre, i prezzi di quasi tutti i carburanti risultano in calo. In particolare, la benzina scende dell'1,1% e il gasolio per mezzi di trasporto dello 0,6%. Inoltre, secondo le stime preliminari dell'Istat, su base annua il rincaro della verde frena all'8,0% (dall'11,3% di novembre) e quello del gasolio al 7,1%% (dal 13,9% di novembre).



Eurostat: "Inflazione Ue stabile a dicembre"

L'inflazione nell'eurozona a dicembre è rimasta stabile al 2,2%, lo stesso dato di novembre. E' la stima flash diffusa da Eurostat. A ottobre il tasso era al 2,5%, mentre a dicembre di un anno fa era al 2,7%. A pesare di più sul tasso di inflazione di dicembre, segnala Eurostat, i prezzi energetici, pur se in calo rispetto a novembre (5,2% contro 5,7%), seguiti da quelli di alimentari, alcol e tabacchi in lieve aumento rispetto al mese precedente (3,1% contro 3,0%) così come i servizi (1,8% rispetto a 1,6%). Stabili, invece, i prezzi dei beni industriali (1,1%).