foto LaPresse

09:16

- Avvio negativo per Piazza Affari, dove il Ftse Mib segna una perdita dello 0,11% e l'Ftse It All-Share un calo dello 0,09%. Tra i titoli principali il peggiore nelle prime battute è quello di Telecom Italia, che perde lo 0,8%. Bene invece Fiat (+1,3%) dopo l'ulteriore crescita in Chrysler e i dati di vendita del marchio statunitense.