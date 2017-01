foto Ap/Lapresse

22:55

- Il rally di Wall Street è durato solo due giorni e oggi i listini sono tornati in territorio negativo. Il Dow Jones ha chiuso in ribasso dello 0,17% a 13.390,51 punti, il Nasdaq dello 0,38% a 3.100,57 punti mentre lo S&P 500 dello 0,21% a 1.459,32 punti. A deprimere i mercati la Fed che starebbe rivedendo la propria politica di stimolo della politica monetaria Usa e vuole chiudere i rubinetti di denaro fresco immesso per far fronte alla crisi.