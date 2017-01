foto Ansa

16:37

- Lo spread tra Btp e Bund rompe anche la soglia dei 280 punti base scivolando fino a quota 276: un livello che non si vedeva da metà agosto 2011. Il rendimento del decennale italiano è in calo al 4,22%. In forte discesa anche il tasso del titolo biennale sceso fino all'1,68%, ai minimi da ottobre 2010.