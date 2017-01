foto LaPresse Correlati I furbetti della Rc Auto

Rc Auto: tirano le tariffe scontate ma occhio alle controindicazioni 12:50 - Il 2013 porta premi assicurativi Rc auto più alti a quasi un milione e mezzo di italiani. Gli interessati a questo ennesimo rincaro sono tutti quelli che nel 2012 hanno avuto un incidente per colpa loro. Il dato viene rivelato dall'analisi effettuata da Facile.it su oltre 500mila preventivi calcolati negli ultimi trenta giorni. Chi rientra nella categoria cambierà infatti la classe "di merito".

La cifra di chi si ritroverà a pagare tariffe più alte, sottolinea il sito specializzato nella comparazione di polizze, è leggermente inferiore rispetto a quella registrata l'anno scorso, ma secondo Mauro Giacobbe, responsabile business unit assicurazioni appunto per Facile.it, "il numero va interpretato alla luce della situazione economica che stiamo vivendo: studi di settore parlano di una riduzione dei chilometri percorsi di circa il 7-8% rispetto al 2011; questo fa diminuire anche la possibilità di causare incidenti".



Dall'analisi emerge poi che, dove le assicurazioni hanno costi più contenuti e il cambio di classe spaventa meno, il sinistro viene denunciato più spesso: ecco spiegato il motivo per cui la Toscana, per il quarto anno consecutivo, figura in cima alla classifica con il 5,14% di automobilisti che ha dichiarato di aver causato un incidente nel 2012; a seguire si trovano il Lazio (4,76%), e le due isole maggiori; la Sicilia è terza con il 4,69%, la Sardegna quarta con il 4,63%. Tutte attorno al 3,5% di denunce Calabria, Campania e Puglia.



Inoltre, con l'abolizione del tacito rinnovo, molti automobilisti hanno un incentivo maggiore a cambiare assicurazione e cercarne una più economica.