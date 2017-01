foto LaPresse 19:37 - Nel 2012 il mercato dell'auto in Italia è crollato del 19,87% rispetto all'anno precedente. Le nuove immatricolazioni sono state 1.402.089: si è tornati così ai livelli di 33 anni fa. A dicembre il calo delle vendite è stato del 22,51% a 86.735 unità. Lo comunica il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Per quanto riguarda il Gruppo Fiat, le immatricolazioni nel nostro Paese hanno segnato un -19,4% rispetto al 2011 (a dicembre -20,2%). - Nel 2012 il mercato dell'auto in Italia è crollato del 19,87% rispetto all'anno precedente. Le nuove immatricolazioni sono state 1.402.089: si è tornati così ai livelli di 33 anni fa. A dicembre il calo delle vendite è stato del 22,51% a 86.735 unità. Lo comunica il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Per quanto riguarda il Gruppo Fiat, le immatricolazioni nel nostro Paese hanno segnato un -19,4% rispetto al 2011 (a dicembre -20,2%).

E, dopo il pesante 2012, anche il prossimo anno si preannuncia in flessione per il mercato italiano dell'auto. Secondo le stime della associazione dei concessionari Federauto, la situazione "fa prevedere, per il 2013, un mercato vicino a 1.330.000 unità".



"Nel 2012, in uno scenario mai così negativo dal 1979, il Gruppo Fiat ha fatto meglio del mercato, sceso del 19,9%, e ha aumentato la quota di 0,2 punti percentuali, attestandosi al 29,6%". E' quanto precisa in una nota il Lingotto a commento dei dati diffusi dal ministero dei Trasporti. Quote aumentate nell'anno per Fiat, Lancia e Jeep. Panda, Punto, Ypsilon e 500 sono ai primi quattro posti nella top ten dell'anno. In dicembre tutti i brand del Gruppo Fiat migliorano la quota.



"Nel 2012 - precisa poi la nota di Fiat - è la Panda la vettura più venduta in Italia, con quasi 118 mila immatricolazioni e il 44% di quota nel segmento A, dove è stabilmente l'auto più richiesta. Alle sue spalle la Punto (quasi 80 mila le vetture registrate nell'anno) con una quota del 18,7% nel segmento B, dove è sempre l'auto più venduta. Positivi risultati anche per la 500, registrata nell'anno in 43 mila esemplari, che ottiene il 16% di quota nel segmento A".



E' Volkswagen la marca estera più venduta in Italia

Nel 2012, tra le marche automobilistiche estere la regina in Italia è Volkswagen, che chiude l'anno con vendite in ribasso del 18,28% a 113.514 unità, ma accresce la quota di mercato all'8,10% dal 7,94% del 2011. Al secondo posto del podio c'è Ford con vendite in calo del 32,59% a 98.997 unità ed una quota in flessione al 7,06%, dall'8,39% di un anno fa. Anche la terza in classifica Opel registra un calo sia nelle vendite (-32,41% a 78.889 unità) che nella quota (al 5,63% dal 6,67% del 2011).