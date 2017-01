foto Dal Web

18:12

- Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che ha chiuso in crescita del 3,81% a 16.893 punti. Il Ftse Italia All Share ha guadagnato il 3,68% a 17.806 punti mentre il Ftse Italia Star ha registrato un +1,57% a 11.110 punti. In calo lo spread Btp-Bund che si attesta a 283 punti, sotto la "soglia Monti" di 287. A favorire il listino milanese, migliore Piazza d'Europa, il via libera alla legge di bilancio negli Stati Uniti.