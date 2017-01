Borsa, Wall Street apre in rialzo

foto Ap/Lapresse

15:50

- Apertura in territorio positivo per la Borsa di New York. Il Dow Jones sale dell'1,46% % a 13.294 punti, il Nasdaq avanza del 2,40% a 3.093 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dell'1,29% a 1.444 punti.