- Guadagni record, nel 2012 per i titoli di Stato dell'area euro, con l'Italia protagonista, dopo l'intervento della Bce, di un rally dopo un 2011 peggior anno di sempre. L'indice dei titoli di Stato dell'Eurozona ha segnato +12% nel 2012, rialzo più forte dalla nascita dell'euro. Per l'Italia l'incremento, il primo dal 2009, è del 21%, per il Portogallo del 57%, il più forte almeno dal 1994.