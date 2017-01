foto Dal Web

12:00

- Piazza Affari si conferma prima in Europa, con il Ftse Mib in crescita del 3,17% a 16.791 punti, davanti a Madrid (+2,54%), Francoforte (+1,95%), Parigi (+2%) e Londra (+1,85%). Con il differenziale Btp-Bund in calo a 288 punti base Intesa guadagna il 4,85%, Mediobanca il 4,16% e Unicredit (+4,1%).