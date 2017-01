foto Ansa Correlati Gli spread in tempo reale

L'euro e le altre valute 13:39 - Sul fronte spread il cosiddetto "obiettivo Monti" è stato raggiunto e superato. Il differenziale tra i Btp e i Bund è infatti sceso sotto quota 290 punti, giungendo a 283 punti e oltrepassando la "soglia Monti", fissata a 287. Ed è discesa record anche per il rendimento dei Btp a scadenza decennale, arrivato fino al 4,30%: un livello così non si vedeva dal 3 dicembre 2010. Euforica la Borsa, che chiude a +3,81%. - Sul fronte spread il cosiddetto "obiettivo Monti" è stato raggiunto e superato. Il differenziale tra i Btp e i Bund è infatti sceso sotto quota 290 punti, giungendo a 283 punti e oltrepassando la "soglia Monti", fissata a 287. Ed è discesa record anche per il rendimento dei Btp a scadenza decennale, arrivato fino al 4,30%: un livello così non si vedeva dal 3 dicembre 2010. Euforica la Borsa, che chiude a +3,81%.

E' effetto fiscal cliff

Ad incentivare l'appetito degli investitori verso il debito italiano è stato il via libera della Camera Usa al piano per evitare il "fiscal cliff", che sta sostenendo gli acquisti di asset più rischiosi. "Vediamo acquisti su tutta la curva, sia da investitori esteri che italiani", dice un trader da Milano.



Bond, nel 2012 record guadagni in Eurozona

E intanto, i titoli di Stato dell'area euro chiudono il 2012 con guadagni record, con anche l'Italia protagonista, dopo l'intervento della Bce, di un rally dopo un 2011 peggior anno di sempre. L'indice dei titoli di Stato dell'Eurozona ha segnato un rialzo del 12% nel 2012, il maggiore dalla nascita dell'euro. Per l'Italia l'incremento, il primo dal 2009, risulta pari al 21%, per il Portogallo al 57%, il massimo almeno dal 1994.



Euforia in Borsa

Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che ha chiuso in crescita del 3,81% a 16.893 punti. Il Ftse Italia All Share ha guadagnato il 3,68% a 17.806 punti mentre il Ftse Italia Star ha registrato un +1,57% a 11.110 punti. Forti acquisti per le banche grazie soprattutto all'allentamento della tensione sul mercato dei titoli di Stato. I marchi del credito hanno trainato tutto il listino milanese, il migliore di giornata in Europa, con la Banca popolare dell'Emilia Romagna salita del 6,31% e Intesa SanPaolo del 5,77%. Molto bene anche Ubi (+5,36%), Mediobanca (+4,16%), Unicredit (+3,89%) e Mps (+3,54%). Nel settore finanziario balzo inoltre per Generali (+4,2%).



Nettamente positive anche le altre principali piazze europee: Londra +2,13%, Parigi +2,6%, Francoforte +2,19%