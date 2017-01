foto Afp

01:51

- Clima ancora di grande incertezza al Congresso degli Stati Uniti dove si lavora incessantemente per evitare le conseguenze del "fiscal cliff". Si starebbe valutando un taglio alla spesa pubblica di 330 miliardi di dollari. Ma gli stessi repubblicani sarebbero divisi, e in questo momento starebbero verificando se al loro interno vi sia il sostegno necessario per far passare l'emendamento.