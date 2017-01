Fiscal cliff, la Camera Usa ancora in stallo

foto Afp Correlati Fiscal cliff, accordo al Senato

Strada sempre più in salita negli Usa sulla questione del fiscal cliff (baratro fiscale). "Non sostengo il testo dell'accordo approvato dal Senato", ha dichiarato il leader dei Repubblicani alla Camera, Eric Cantor. Per i deputati repubblicani, il documento "non contiene taglia alla spesa" pubblica, ma le discussioni sulle mosse da intraprendere continuano. Ancora non è stato stabilito quando il testo sarà sottoposto al voto.

Il destino del compromesso votato dai senatori è dunque in bilico, con i Democratici e i Repubblicani riuniti per cercare di individuare la strada per uscire dall'impasse.



Clima ancora di grande incertezza al Congresso degli Stati Uniti dove si lavora incessantemente. Si starebbe valutando un taglio alla spesa pubblica di 330 miliardi di dollari. Ma gli stessi repubblicani sarebbero divisi, e in questo momento starebbero verificando se al loro interno c'è il sostegno necessario per far passare l'emendamento.



Intanto il Congressional Budget Office, l'ufficio parlamentare che si occupa di valutare l'impatto finanziario dei vari provvedimenti, ha calcolato come l'accordo sul fiscal cliff varato dal Senato causerà un aumento del deficit federale di circa 4.000 miliardi di dollari in dieci anni, sostanzialmente per aver confermato gli sgravi fiscali per la stragrande maggioranza degli americani.