foto Ansa Correlati Il governo: "E adesso riduciamo le tasse" 06:39 - Tre nuove tasse in arrivo, ma anche maggiori sconti per i figli e la promessa che i proventi della lotta all'evasione serviranno per abbattere le imposte a famiglie e imprese: sul fronte fiscale il 2013 si apre con queste novità. I balzelli sono la Tobin Tax (sulla transazioni finanziarie), l'Ivie (sugli immobili all'estero) e la Tares, la nuova tariffa sui rifiuti. Con queste "new entry", la pressione fiscale salirà dal 44,7% al 45,3%.

Le nuove tasse riguardano soprattutto la casa e gli investimenti finanziari. L'Ivie scatterà da subito, mentre per la Tobin Tax bisognerà aspettare marzo.



A caratterizzare l'anno sarà però la Tares, la nuova tariffa sui rifiuti, che si preannuncia come un balzello di rilievo: si pagherà da aprile e sarà calcolata sulla grandezza degli immobili, ma manderà in pensione la vecchia Tarsu e assorbirà la tassa di igiene ambientale. A pesare sui portafogli dei contribuenti sarà però soprattutto la vecchia Iva: da luglio l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto salirà dal 21 al 22%.



Sul fronte fisco, ci saranno per fortuna anche alcune note positive: fino a giugno sarà possibile usufruire di maggiori sconti sui lavori di ristrutturazione (dopo la detrazione scenderà dal 50 al 36%) e scattano i nuovi sconti per i figli a carico. C'è poi l'aspettativa di un calo delle tasse su famiglie e imprese: il fondo per il calo delle tasse arriva dal 2013 e sarà rimpinguato con la lotta all'evasione che vedrà in campo il nuovo redditometro.