Saldi al via in tutta Italia

foto Ap/Lapresse 21:04 - Al via il saldi invernali. Dopo le tre regioni del Sud, dal 5 gennaio i saldi si estendono a tutto il territorio nazionale. Secondo la Confcommercio, ogni famiglia spenderà in medio 359 euro per l'acquisto di capi d'abbigliamento ed accessori, per un valore complessivo di 5,6 miliardi, pari al 18% del fatturato. I saldi invernali rappresentano il 18% della spesa totale del settore abbigliamento e calzature.

L'identikit del "cacciatore" di saldi

La Cidec ha stilato anche un identikit del consumatore medio:. Verso gli outlet con prodotti griffati, o comunque di marca, si orientano in prevalenza gli uomini, giovani e giovanissimi (in prevalenza under 35). Attendono i saldi per gli acquisti anche le famiglie, in particolare quelle delle regioni del centro Italia e del sud. Qui i capi più gettonati sono quelli per bambini, negozi in cui la tendenza all'acquisto è più fortemente marcata nei primi giorni di saldi, con la 'caccia' alla taglia. “Ad ogni modo - conclude il presidente Esposito - i saldi necessitano di una riforma radicale. Il sistema è superato e non tiene conto della crisi dei consumi degli ultimi anni. Da tempo auspichiamo saldi all’americana, con facoltà del commerciante, nei periodi festivi di maggiore afflusso dei consumatori, di organizzare vendite speciali".



Il calendario completo regione per regione

ABRUZZO – 5 gennaio – 5 marzo

BASILICATA – 2 gennaio – per 60 giorni

CALABRIA – 5 gennaio – 28 febbraio

CAMPANIA – 2 gennaio – 31 marzo

EMILIA ROMAGNA – 5 gennaio – per 60 giorni

FRIULI VENEZIA GIULIA – 5 gennaio – per 60 giorni

LAZIO – 5 gennaio – per 6 settimane

LIGURIA – 5 gennaio – per 45 giorni

LOMBARDIA – 5 gennaio – per 60 giorni

MARCHE – 5 gennaio – 1 marzo

MOLISE – 5 gennaio – per 60 giorni

PIEMONTE – 5 gennaio – per 8 settimane

PUGLIA – 5 gennaio – 28 febbraio

SARDEGNA – 5 gennaio – per 60 giorni

SICILIA – 2 gennaio – 15 marzo

TOSCANA – 5 gennaio – per 60 giorni

UMBRIA – 5 gennaio – per 60 giorni

VALLE D’AOSTA – 3 gennaio – 31 marzo

VENETO – 5 gennaio – 28 febbraio

PROVINCIA DI BOLZANO – 5 gennaio – 16 febbraio

PROVINCIA DI TRENTO – tutto l’anno per 60 giorni