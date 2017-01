Fiscal cliff, Obama: "Ancora lavoro da fare" "Intesa vicina", ma si voterà martedì

foto Reuters Correlati Cosa rischiano gli Stati Uniti 22:44 - Nelle trattative sul fiscal cliff "ci sono progressi in Congresso". Lo ha detto il presidente americano, Barack Obama, per il quale "l'accordo è in vista". "Il problema del fiscal cliff - ha spiegato - sarà risolto gradualmente". E ha aggiunto: "Si va verso l'estensione delle agevolazioni per gli studenti e per i disoccupati. Avrei voluto fare di più, ma convincere il Congresso non è facile". Il voto è però slittato a martedì, con Borsa chiusa. - Nelle trattative sul fiscal cliff "ci sono progressi in Congresso". Lo ha detto il presidente americano, Barack Obama, per il quale "l'accordo è in vista". "Il problema del fiscal cliff - ha spiegato - sarà risolto gradualmente". E ha aggiunto: "Si va verso l'estensione delle agevolazioni per gli studenti e per i disoccupati. Avrei voluto fare di più, ma convincere il Congresso non è facile". Il voto è però slittato a martedì, con Borsa chiusa.

"Piano sia equilibrato, non solo tagli"

"Se i repubblicani pensano che il lavoro per ridurre il deficit sia solo quello di tagliare la spesa dovranno cambiare idea". E' quanto spiegato in conferenza stampa da Obama, ribadendo come ogni accordo per evitare tagli automatici alla spesa dovrà essere fatto nell'ambito di un piano di riduzione del deficit che sia "equilibrato".



Ecco l'ultima bozza dell'accordo

Un innalzamento delle tasse per le persone che guadagnano più di 400mila dollari l'anno e le famiglie le cui entrate ammontano a più di 450mila dollari l'anno. E' questo il fulcro della bozza di accordo sul fiscal cliff sulla quale repubblicani e democratici stanno tentando di chiudere la partita per evitare l'aumento automatico delle imposte. Nella bozza non è previsto alcun taglio di spesa.



Il testo prevede anche: la proroga di un anno dei benefici legati all'indennità di disoccupazione; il mantenimento delle aliquote dell'attuale minimum tax; l'estensione del credito di imposta su ricerca, energia eolica; l'estensione per cinque anni dei crediti di imposta anche per l'infanzia e i mutui degli studenti per il college; l'innalzamento dal 35% al 40% della tassa di successione; un'aliquota al 23,8% delle tasse sui dividendi e i capital gains per le famiglie più ricche.