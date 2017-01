Fiscal cliff, verso accordo dell'ultimo minuto

foto Ansa Correlati Ecco cosa rischiano gli Stati Uniti

16:41

- Il leader della minoranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, e il vice presidente Joe Biden hanno compiuto durante la notte "'progressi significativi" nelle trattative per evitare il cosiddetto "fiscal cliff". Lo ha riferito il sito "Politico", citando fonti informate sui colloqui. La manovra, che prevede tagli per 607 miliardi di dollari solo nel 2013, senza un'intesa entrerà in vigore automaticamente.