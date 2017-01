Merkel: "La crisi nel 2013 non finirà"

foto Ap/Lapresse Correlati Fiscal cliff, accordo ancora lontano

- La crisi dell'Eurozona non è finita e il 2013 potrebbe essere per la Germania un anno duro. E' la sintesi del messaggio di fine anno della cancelliera Angela Merkel che mette sull'avviso i tedeschi: "Il prossimo anno lo sviluppo economico non sarà più facile, ma più difficoltoso. La crisi è ancora lontana dall'essere vinta".