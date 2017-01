foto Ap/Lapresse Correlati Cosa rischiano gli Usa 22:03 - Dopo i negoziati no-stop sul fiscal cliff in corso da venerdì negli Stati Uniti tra repubblicani e democratici, l'accordo sembra ancora lontano. Lo confermano i leader di maggioranza e minoranza al Senato spiegando che comunque le discussioni vanno avanti. Il fiscal cliff è il "baratro fiscale" in cui l'America rischia di cadere rovinosamente se entro il 31 dicembre non si troverà un'intesa sulla riduzione del deficit. - Dopo i negoziati no-stop sul fiscal cliff in corso da venerdì negli Stati Uniti tra repubblicani e democratici, l'accordo sembra ancora lontano. Lo confermano i leader di maggioranza e minoranza al Senato spiegando che comunque le discussioni vanno avanti. Il fiscal cliff è il "baratro fiscale" in cui l'America rischia di cadere rovinosamente se entro il 31 dicembre non si troverà un'intesa sulla riduzione del deficit.

Mancano meno di 48 al baratro fiscale e Barack Obama lancia l'ultimo appello al Congresso perché si raggiunga un accordo che eviti un immediato ed indiscriminato aumento delle tasse e dei tagli alla spesa, destinato a colpire duramente l'economia americana.



Il presidente attacca soprattutto gli avversari politici: "Senza un'intesa ci sarà una reazione negativa dei mercati. E la colpa sarà tutta dei repubblicani, che hanno bloccato ogni compromesso fin da quando sono iniziati i negoziati, all'indomani della mia rielezione".



La domenica era iniziata sotto i migliori auspici, con alcuni esponenti repubblicani che davano l'accordo per fatto, con voci che parlavano di un'apertura del Grand Old Party sull'aumento delle tasse ai più ricchi e con Camera e Senato già convocati per votare. A frenare gli entusiasmi, non solo le parole dell'inquilino della Casa Bianca ma anche le dichiarazioni che sono arrivate a Washington dai leader di maggioranza e minoranza del Senato: l'accordo è ben lontano su molte delle questioni sul tavolo.



La maratona al Congresso dunque continua. Il tentativo in extremis sarebbe quello di una sorta di accordo al ribasso che affronti soprattutto parte della questione fiscale, per impedire dal primo gennaio un aumento delle tasse per la classe media.



Obama insiste per far pagare di più a chi guadagna oltre 250mila dollari l'anno e i repubblicani che sarebbero disponibili a considerare la soglia dei 400mila dollari.



Obama ha ribadito con forza la sua linea: se non si raggiunge un compromesso si voterà sul suo piano. Se sarà bocciato, allora il presidente presenterà, subito dopo l'insediamento del nuovo Congresso in gennaio, una legge per ridurre le tasse alle famiglie della classe media: la stangata ammonterebbe esattamente a 3.446 dollari in più rispetto ad ora per una famiglia media.



Colpita la classe media

Intanto nell'ultimo giorno dell'anno, come già annunciato dal segretario di Stato Timothy Geithner, il debito pubblico raggiungerà il tetto invalicabile di 16.400 miliardi di dollari. L'amministrazione Obama varerà dunque misure eccezionali per assicurare che lo Stato continui a funzionare, mettendo sul piatto 200 miliardi di dollari che, spiegano gli esperti, basteranno per arrivare solo a fine febbraio.



Rischio default

Dopo di che, senza un nuovo accordo sul debito pubblico, l'America rischia il default: proprio come avvenne nell'estate 2011, quando Standard&Poor's tolse la prestigiosa 'tripla A' agli Stati Uniti.