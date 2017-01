foto LaPresse 22:17 - Scatterà il 1° gennaio l'aumento delle tariffe autostradali: ma non sarà del 3,9% come richiesto dalle concessionarie, bensì del 2,91%. Su quattro tratte le richieste delle società non sono state accolte dal ministero delle Infrastrutture e in altre gli incrementi sono inferiori. Mini-stangata però in arrivo sul passante di Mestre (+13,55%) e sulle autostrade aostane (+14,4%). - Scatterà il 1° gennaio l'aumento delle tariffe autostradali: ma non sarà del 3,9% come richiesto dalle concessionarie, bensì del 2,91%. Su quattro tratte le richieste delle società non sono state accolte dal ministero delle Infrastrutture e in altre gli incrementi sono inferiori. Mini-stangata però in arrivo sul passante di Mestre (+13,55%) e sulle autostrade aostane (+14,4%).

I rincari non riguarderanno la Serenissima (Torino-Venezia), la Tirrenica e alcuni tratti che partono da Brescia. La decisione e' arrivata inattesa. Il ministro delle infrastrutture Corrado Passera e il collega dell'Economia, Vittorio Grilli non hanno accolto le richieste che arrivavano da quattro concessionari. Risultato: l'aumento medio non sara' del 3,9%, come previsto dalle anticipazioni sulle richieste fatte dalle diverse societa', ma solo del 2,91% ''calcolando la variazione sulla media ponderata tra la tariffa di base e il consuntivo di traffico dell'anno precedente''. Si tratta di un livello piu' vicino all'andamento dell'inflazione. L'adeguamento delle tariffe e' regolato delle norme e, come accade oramai da qualche anno, e' funzionale ad assicurare - come ricorda il ministero guidato da Corrado Passera - ''l'effettiva realizzazione degli investimenti posti a carico di ciascuna societa' concessionaria e a garantire il mantenimento della rete autostradale in condizioni di efficienza e di sicurezza per gli utenti''. E' cosi' prevista un'attivita' di verifica e controllo, prima di concedere gli aumenti. Che nel caso specifico sono stati bloccati in quattro casi e ridotti in altri tre. La decisione - spiega la nota dello Sviluppo - ''e' stata assunta in via cautelativa, nell'attesa del perfezionamento delle procedure relative ai rispettivi piani economico-finanziari, attualmente in corso di definizione''. Come dire, l'aumento non e' stato concesso, ma potrebbe comunque scattare in futuro.



Tutti gli aumenti autostrada per autostrada

L'aumento e' stato cosi ''sospeso'' per la Brescia-Verona-Vicenza-Padova, per la Serenissima (Torino-Venezia), per la Tirrenica e per la Torino-Brescia. Aumenti inferiori alle richieste, invece, per Autostrade per l'Italia, per Ativa (Torino-Ivrea-Valle d'Aosta) e Milano-Serravalle. Il rincaro che scattera' dopo il brindisi di fine anno non sara' comunque uguale per tutti. Si paghera' il 3,47% in piu' sui tratti delle Autostrade per l'Italia (tra cui Milano-Roma-Napoli), il +3,70% sull'autostrada dei Fiori, il +2,24% sulla Torino-Savona, il 7,56% sull'Autostrada dei Parchi, il +3,93% sull' autostrada ligure-toscana e dell'1,21% su quella del Brennero. Gli aumenti sono invece a due cifre, una vera e propria stangata, sulle Autovie Venete (+12,63%), sul Passante di Mestre (13,55%), sulle Autostrade Valdostane (+11,55%) e nella raccordo autostradale della Valle d'Aosta (+14,44%). ''Noi siamo contrari ad aumenti - affermano il presidente di Federconsumatori Rosario Trefiletti e di Adusbef, Elio Lannutti - perche' ci sono ricadute economiche, non solo per gli effetti diretti sugli automobilisti, ma anche per quelli sui prezzi delle merci trasportate. Il 2,9% e' comunque sopra il tasso di inflazione, un valore eccessivo, che richiede grandi attenzione nella verifica degli investimenti fatti''.