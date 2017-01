Allarme disoccupazione, nel 2013 all'11,5%

11:12 - La Cgia di Mestre chiude l’anno lanciando un grido l’allarme, l’ennesimo, sulla situazione economica nel nostro Paese. La disoccupazione si avvicinerà, nel 2013, ai tre milioni di unità che significano un tasso dell’11,5%. Il quadro generale, ricorda la CGIA, è molto pesante: dall’inizio di quest’anno la contrazione dei prestiti bancari erogati alle imprese è stata di 26,7 miliardi di euro (pari al -2,7%), mentre le sofferenze in capo al sistema imprenditoriale sono aumentate di 8,7 miliardi di euro (pari al +10,9%). Se consideriamo che la produzione industriale è scesa del 6,5% e gli ordinativi del 10,4%, appare evidente come la situazione in capo alle imprese, soprattutto quelle di piccola dimensione, sia peggiorata drammaticamente.

LA SITUAZIONE (DATI IN PERCENTUALE)