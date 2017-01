Tariffe, da gennaio nuovi aumenti per il gas Dimunuisce invece il costo dell'elettricità

foto Ufficio stampa 18:55 - Dal primo gennaio 2013 aumenteranno le tariffe del gas mentre scenderanno quelle dell'elettricità. Per il gas il rincaro deciso dall'Aurotità per l'Energia è dell'1,7% (pari a 22 euro annui). Per la luce è prevista invece una riduzione dell'1,4%, con un risparmio di 7 euro su base annua. - Dal primo gennaio 2013 aumenteranno le tariffe del gas mentre scenderanno quelle dell'elettricità. Per il gas il rincaro deciso dall'Aurotità per l'Energia è dell'1,7% (pari a 22 euro annui). Per la luce è prevista invece una riduzione dell'1,4%, con un risparmio di 7 euro su base annua.

In generale, per entrambi i settori dell'energia elettrica e del gas, si evidenziano i benefici derivanti dal calo dei prezzi sui mercati all'ingrosso e dall'avvio del mercato del bilanciamento di merito economico introdotto dall'Autorità.



Inoltre, la perdurante debolezza della domanda di energia a causa della crisi economica, induce effetti tendenziali divergenti: da un lato il contenimento o riduzione dei prezzi della "materia prima", dall'altro aumenta il valore unitario delle componenti a copertura dei costi fissi infrastrutturali.



In particolare, nel settore gas che sta risentendo della notevole contrazione dei consumi registrata negli ultimi anni anche in relazione all'andamento climatico, produce anche un incremento delle tariffe di distribuzione su base annua. Infatti, i costi delle infrastrutture sono, per loro natura, sostanzialmente fissi, ossia non dipendenti dalla quantità di gas o elettricità trasportata: in periodi con forte riduzione della domanda, dunque, per garantire la copertura di questi costi fissi, ogni kilowattora o metro cubo di gas consumato deve essere caricato di una quota proporzionalmente superiore. D'altra parte, l'adeguatezza delle infrastrutture resta un obiettivo primario per la sicurezza del sistema e per lo sviluppo della concorrenza.



Aggiornati i bonus per le famiglie a basso reddito

L'Autorità ha inoltre aggiornato i valori dei bonus riservati alle famiglie a basso reddito e numerose. Dal 10 gennaio 2013, il bonus elettrico (riduzione media del 20% sulla bolletta, al netto delle imposte) consentirà uno sconto minimo di 71 e massimo di 155 (anziché 63-139 erogati nel 2012); il bonus gas (riduzione media del 15%) passera' dal minimo di 39 al massimo di 350 (anziché 35-318 del 2012). Dal primo gennaio 2013, sarà rinnovato anche il meccanismo del bonus elettrico per disagio fisico, cioè il bonus dedicato ai malati che necessitano di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita. Questo sconto in bolletta aumenterà notevolmente: varierà da un minimo di 176 a un massimo di 636, articolandosi in 6 importi calcolati in funzione sia del tipo ed intensità d'utilizzo delle apparecchiature sia della potenza installata e residenza (al posto del bonus d'importo fisso di soli 155 del 2012).



Inoltre, chi alla data del 31/12/12 già percepiva il bonus per disagio fisico può chiedere l'adeguamento retroattivo degli importi, purché presenti domanda tra il 10 gennaio ed il 30 aprile 2013. L'Autorità ricorda che il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello riservato alle famiglie a basso reddito e numerose (sia per la fornitura di energia elettrica che di gas), qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità. Inoltre, nel caso in cui presso il titolare della fornitura di energia elettrica dimorino più malati gravi che necessitano ciascuno di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il loro mantenimento in vita, possono essere ottenuti più bonus per disagio fisico.