foto Ap/Lapresse

18:06

- Piazza Affari archivia l'ultima seduta dell'anno in negativo, con l'indice Ftse Mib in ribasso dello 0,82% a 16.273 punti. Il Ftse All Share cede lo 0,80% a 17.175 punti. Positivo invece il Ftse Italia Star che chiude con +0,16% a 10.938 punti. In calo tutte le Borse europee, frenate dall'incertezza derivante dalla situazione negli Stati Uniti, dove proseguono le difficili trattative dell'ultimo minuto per evitare il "fiscal cliff".