16:00

- Wall Street apre negativa, in balia del pessimismo quando restano ormai solo pochi giorni utili per raggiungere un accordo per evitare il "fiscal cliff". Il Dow Jones perde lo 0,5% a 13.030,19 punti, il Nasdaq cede lo 0,57% a 2.968,65 punti e lo S&P500 arretra dello 0,55% a 1.410,41 punti.