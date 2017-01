foto LaPresse 14:46 - Piazza Affari chiude il 2012 con gli indici in crescita e con un valore che cresce dai 330 miliardi del 2011 a 364,1 miliardi di euro, con la capitalizzazione delle società quotate pari al 22,5% del Pil. L'indice Ftse Mib è salito dell'8,25% (+9,79% sul 2011), l'All Share dell'8,74% e lo Star del 15,80%. Scende, invece, dalle 328 dell'anno scorso alle 323 attuali, il numero delle società quotate sui mercati di Borsa italiana. - Piazza Affari chiude il 2012 con gli indici in crescita e con un valore che cresce dai 330 miliardi del 2011 a 364,1 miliardi di euro, con la capitalizzazione delle società quotate pari al 22,5% del Pil. L'indice Ftse Mib è salito dell'8,25% (+9,79% sul 2011), l'All Share dell'8,74% e lo Star del 15,80%. Scende, invece, dalle 328 dell'anno scorso alle 323 attuali, il numero delle società quotate sui mercati di Borsa italiana.

Nello specifico, parlando di singoli titoli, è ancora una volta Unicredit l'azione più scambiata a Piazza Affari nel 2012. Come già avviene da alcuni anni, il titolo di Piazza Cordusio chiude l'anno con il maggior numero di scambi sia per controvalore con un totale di 89,9 miliardi di euro, sia in termini di contratti con 6,7 milioni di contratti.



In totale, nel 2012 gli scambi di azioni in Borsa Italiana hanno raggiunto una media giornaliera di 2 miliardi di euro e 228.456 contratti. Complessivamente sono stati scambiati 57,3 milioni di contratti e un controvalore di 503,2 miliardi di euro. Il massimo giornaliero per controvalore scambiato è stato raggiunto il 15 giugno con 3,6 miliardi di euro, mentre il giorno 3 febbraio e' stato raggiunto il massimo in termini di contratti (360.310).



Nei primi undici mesi del 2012, il mercato borsistico italiano si distingue in ambito europeo per la liquidità relativa delle proprie azioni, come evidenziato dal primato in termini di turnover velocity, l'indicatore che, rapportando il controvalore degli scambi telematici alla capitalizzazione, segnala il tasso di rotazione annuale delle azioni. La turnover velocity italiana è infatti pari a 145,6%.