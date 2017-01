foto Dal Web

11:59

- Dove c'è concorrenza i prezzi dei carburanti sono più bassi. Parola dell'Antitrust, una cui indagine sottolinea come in oltre duemila "pompe bianche" e in 86 punti vendita della grande distribuzione la benzina costa fino a 13 centesimi in meno al litro rispetto agli impianti delle compagnie petrolifere. L'Antitrust chiede quindi di rafforzare queste potenzialità per rompere l'assetto oligopolistico.