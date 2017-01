foto LaPresse

09:16

- Avvio in rialzo per Piazza Affari, con il Ftse Mib a 16.451 punti (+0,26%) e il Ftse All Share a 17.359,57 punti (+0,26%). Aprono poco mosse le altre principali Borse europee, con gli occhi puntati sugli Stati Uniti, dove si tenta di arrivare a un difficile accordo in extremis sul fiscal cliff. Londra segna un +0,3%, Parigi +0,10%, Bruxelles +0,03%, Amsterdam +0,20%, Francoforte -0,01% e Lisbona +0,15%.