foto Ap/Lapresse

22:24

- Sull'onda dell'incertezza che caratterizza i negoziati per evitare il "fiscal cliff", come previsto dagli operatori di Borsa, Wall Street ha chiuso in calo, col Dow Jones e il Nasdaq che hanno entrambi perso lo 0,14%, il primo a 13.095,77 punti, il secondo a 2.985,91 punti. L'indice S&P500 ha ceduto lo 0,12% a 1.418,09 punti