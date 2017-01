foto Afp

17:51

- Piazza Affari riduce i guadagni nel finale ma chiude in rialzo, con il Ftse Mib a +0,46% a 16.408 punti e il Ftse All Share a +0,45% a 17.313. Spiccano i rialzi delle banche e dell'energia, contrastati i titoli del lusso e gli industriali. In Europa prevale il nervosismo dovuto al nodo del "fiscal cliff" negli Usa e ai dati macro contrastanti provenienti dagli States: bene i numeri sull'occupazione, male le attese sulla fiducia dei consumatori.