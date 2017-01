foto Ansa 18:40 - Un anno fa facevano notizia i blitz della Gdf nelle località vip. E l'effetto Cortina ha avuto buoni risultati secondo l'Agenzia delle entrate: 13 miliardi. Ma soprattutto sale la tax compliance ovvero l'adeguamento spontaneo dei contribuenti agli obblighi tributari. E anche l'Inps ha di che sorridere. Calano le cause tra l'istituto e i cittadini e sono rientrati nella casse 100 milioni di euro di truffe ad opere di falsi invalidi o pensioni non dovute. - Un anno fa facevano notizia i blitz della Gdf nelle località vip. E l'effetto Cortina ha avuto buoni risultati secondo l'Agenzia delle entrate: 13 miliardi. Ma soprattutto sale la tax compliance ovvero l'adeguamento spontaneo dei contribuenti agli obblighi tributari. E anche l'Inps ha di che sorridere. Calano le cause tra l'istituto e i cittadini e sono rientrati nella casse 100 milioni di euro di truffe ad opere di falsi invalidi o pensioni non dovute.

Se il 2011 era andato bene, con un incasso di 12,7 miliardi, il 2012 ha portato frutti ancora migliori. I dati, non ancora ufficiali, trasmessi dall'Agenzia delle entrate al ministero del Tesoro, parlano di un recupero di 13 miliardi. Un risultato record, che centra pienamente gli obiettivi indicati dal ministro Vittorio Grilli agli uomini che guidano il fisco italiano.



La crescita del gettito, in questa delicata partita, sfiora il 4% rispetto all'anno scorso. E il risultato è considerato molto positivo soprattutto perché, fanno notare i manager che affiancano il direttore Attilio Befera, è aumentata la tax compliance. Vale a dire l'adeguamento spontaneo dei contribuenti agli obblighi tributari. Infatti è cresciuto del 50% del totale il numero di mediazioni andata a buon fine con i contribuenti. Equitalia ha ridotto da 188 mila a 22 i blocchi amministrativi dei veicoli e da 29 mila a 2.700 le ipoteche.



Insomma, il clima è cambiato e ora i versamenti Iva nel commercio al dettaglio sono aumentati del 9%, e quelli sull'Iva nei servizi a terzi sono aumentati del 4%. Lo chiamano "Effetto Cortina". Nel corso di quest'anno, gli 007 fiscali si sono impegnati in una serie di ispezioni in località vip che hanno avuto un forte impatto mediatico. Risultato: i commercianti hanno rilasciato più scontrini, mentre i professionisti e gli artigiani hanno emesso più fatture. ll 2011 si era concluso con il famoso blitz a Cortina, aprendo così un'annata caratterizzata da numerosi blitz e controlli fiscali a tappeto da parte delle Fiamme Gialle.



L'Inps fa i conti: "Calano i contenziosi"

Meno contenziosi negli ultimi 3 anni, più truffe scoperte con 100 milioni recuperati. Insomma: meno "litigi" con lavoratori e pensionati e più contrasto a falsi invalidi, falsi poveri, "incassatori" di assegni intestati a defunti e tutto quell'esercito di truffatori e furbi che periodicamente nelle sue espressioni spesso piu' curiose sale agli onori delle cronache.



Il 'bilancio' è dell'Inps, che spiega come nel corso degli ultimi 3 anni le cause civili promosse contro l'istituto sono diminuite di oltre il 50%. I ricorsi ricevuti per il primo grado di giudizio nel 2012 sono stati 155mila, mentre erano stati 229mila nel 2011 e ben 316mila nel 2010. Questa flessione - spiega l'Inps - è il risultato di un complesso di misure messe in atto con l'intento di riportare il contenzioso giudiziale a livelli fisiologici.



Si rafforza intanto l'azione di contrasto dell'Inps alle truffe, a partire dai casi di pensioni ai falsi invalidi e a persone decedute, per arrivare a quelli degli assegni erogati ai falsi poveri. Nel 2012 le persone denunciate per truffa sono state oltre 9.000 e gli arresti più di 40 con 20 condanne e oltre 100 i milioni di euro recuperati. Questo il consuntivo dell'Inps sulla "decisa azione dell'Istituto svolta in collaborazione con le procure e le forze dell'ordine, per prevenire e perseguire le situazioni che possono portare alla liquidazione di prestazioni non dovute" e che "mira a scovare prestazioni di disoccupazione erogate a falsi braccianti, pensioni a falsi invalidi, assegni sociali a falsi poveri, riscossione di pensioni di persone decedute, aziende che occupano in nero e lavoratori in cassa integrazione che lavorano".



Per il presidente Antonio Mastrapasqua "al vantaggio dei cittadini, che trovano una più solerte risposta alla loro domanda di giustizia, si aggiunge la diminuzione di oneri per la pubblica amministrazione. Meno liti, meno giudizi sfavorevoli. Questo sfata anche un luogo comune che vorrebbe i controlli e gli interventi a contrasto dell'illegalità come produttori di nuovo contenzioso per l'Inps. I dati di fine anno dimostrano il contrario: la maggiore efficienza nella scoperta di truffe e illeciti si accompagna a una diminuzione del contenzioso e a un incremento dei successi Inps in giudizio".