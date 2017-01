foto Ap/Lapresse

20:00

- Chiusura natalizia anticipata per Wall Street, con l'indice Dow Jones che perde lo 0,39%. Giù anche Nasdaq a -0,28% e Standard&Poor's a -0,24%. Chiusura in rialzo per l'euro che chiude a 1,3183 dollari rispetto ai 1,3176 dell'apertura.