Coldiretti: "Natale a casa per 9 italiani su 10" "Speso 10% in più del 2011 per pranzi e cene"

foto Afp 10:15 - Valgono 2,5 miliardi di euro i cibi e le bevande consumati a tavola tra il cenone della vigilia e il pranzo di Natale che nove italiani su dieci (92%) trascorreranno a casa con parenti o amici, spendendo un 10% più dello scorso anno. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti/Swg dalla quale si evidenza che appena il 3% degli italiani andrà al ristorante o in trattoria mentre l'1% si recherà in agriturismo.

"Gli italiani riscoprono i prodotti locali"

Ricette del passato e prodotti del territorio: gli italiani riscoprono i cibi locali e abbandonano le mode esterofile. Lo rivela l'indagine Coldiretti/Swg, secondo cui sulle tavole delle festività natalizie è in aumento la presenza dei prodotti Made in Italy più tradizionali dal cotechino (+8%) alle lenticchie (+14%), dalla frutta di stagione (+15%) allo spumante (+20%) mentre crollano le mode esterofile del passato pagate a caro prezzo come ciliegie, pesche fuori stagione o ananas (-3%), caviale (-2%) e champagne (-1%). Il 59% degli italiani responsabili della preparazione dei pasti porteranno in tavola prodotti Made in Italy, il 23% prodotti locali o a chilometri zero e l'11% prodotti biologici mentre un 18% guarderà alle offerte e al basso prezzo.