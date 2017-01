foto Ansa

14:52

- In un anno si contano 118 mila ragazzi in più, anche trentenni, che ancora mangiano e dormono a casa di mamma e papà. Così nel 2011 arrivano a 6 milioni 933 mila i 18-34enni non sposati che vivono con almeno un genitore. Si tratta di quasi il 60% dei giovani di questa fascia d'età celibi o nubili. E' quanto emerge dai dati del Rapporto sulla coesione sociale.