Per l'Italia il problema "non è quello di intervenire sulla finanza pubblica" ma quello "di tornare a crescere". E secondo il vicedirettore generale della Banca d'Italia, Fabio Panetta, "la ripresa tornerà nel 2013, ma dobbiamo tornare a crescere stabilmente a ritmi robusti". "Tornare a crescere - ha spiegato - richiede un laborioso, continuo e progressivo intervento per riformare molti settori".

Per tornare a crescere, per il dirigente di Bankitalia, vanno inoltre "completati gli interventi in discussione: liberalizzazioni, incremento dell'efficienza della Pubblica Amministrazione, semplificazione".



"Negli ultimi mesi, nel terzo trimestre - ha argomentato Panetta - il tasso di contrazione dell'attività economica si è attenuato e ci aspettiamo che questo assottigliamento prosegua nel prossimo trimestre". Panetta ha sottolineato che "i tassi di crescita attesi restano molto contenuti, mentre abbiamo bisogno di tornare a ritmi di crescita sostenuti".