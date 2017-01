Crisi, crolla la fiducia delle famiglie

foto Getty 12:23 - La fiducia dei consumatori sulla situazione presente, ovvero sul clima corrente, diminuisce a dicembre passando a 91,4 da 92,3. Scendono anche i giudizi ed attese sulla situazione economica delle famiglie, opinioni sul bilancio familiare, oppornunita' attuali e future di risparmio. L'indice passa a 90,7 da 90,9. Si tratta del minino storico dal 1996. Lo rileva l'Istat. - La fiducia dei consumatori sulla situazione presente, ovvero sul clima corrente, diminuisce a dicembre passando a 91,4 da 92,3. Scendono anche i giudizi ed attese sulla situazione economica delle famiglie, opinioni sul bilancio familiare, oppornunita' attuali e future di risparmio. L'indice passa a 90,7 da 90,9. Si tratta del minino storico dal 1996. Lo rileva l'Istat.

Mentre la componente riferita al clima economico generale aumenta (a 72,9 da 69,7), quella relativa al clima personale diminuisce (a 90,7 da 90,9). Inoltre, fa sapere l'Istat, diminuisce l'indicatore del clima corrente (a 91,4 da 92,3), invece quello riferito alla situazione futura risulta in aumento (a 70,8 da 75,3).

Nel dettaglio, migliorano sia i giudizi che le aspettative sulla situazione economica dell'Italia e le attese sull'aumento della disoccupazione migliorano. Quanto al clima di fiducia delle famiglie, le opinioni e le aspettative sulla situazione economica familiare restano pressoche' stabili, in lievissimo aumento. Invece il saldo dei giudizi sul bilancio familiare peggiora e lo stesso accade per le opinioni sulle opportunita' attuali di risparmio.

A livello territoriale il clima di fiducia aumenta nel Nord-est, al centro e nel Mezzogiorno mentre, diminuisce nel Nord-ovest.