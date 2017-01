foto Dal Web

18:00

- Piazza Affari chiude la seduta in lieve rialzo. Il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,40% a 16.399 punti, mentre l'All share ha chiuso a 0,36% a 17.299 punti, dopo una giornata con gli occhi rivolti oltreoceano in attesa dell'accordo per evitare il "fiscal cliff". Bene Finmeccanica (+2,5%) nel giorno in cui la AugustaWestland, società del gruppo, ha firmato contratti per circa 435 milioni di euro nel Regno Unito e in Azerbaijan.