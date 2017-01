foto Ansa

10:24

- Stando ai dati diffusi dall'Istat, non si ferma la crisi del commercio. Le vendite al dettaglio a ottobre registrano una caduta, perdendo l'1% rispetto a settembre e il 3,8% su base annua. In termini congiunturali ad andare peggio è l'alimentare (-1,3%). In difficoltà anche la grande distribuzione (-4,8% su base annua), mentre si salva solo il discount alimentare (+0,6%).