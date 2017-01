foto Ap/Lapresse

09:50

- Apertura in rosso per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib cede lo 0,51% attestandosi a 16.248 punti. Frenano in particolare Stm (-2,42%) e Mps (-1,3%). Fiat che oggi presenta il piano su Melfi perde, lo 0,47 per cento. Un avvio in linea con tutte le piazze europee, influenzate dai risultati negativi di Wall Street e Tokyo: Francoforte perde lo 0,37%, Parigi lo 0,33%, mentre Londra segna un calo dello 0,10%. Negativa anche Madrid (-0,52%).