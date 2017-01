foto Ap/Lapresse

08:46

- Chiusura in negativo per la Borsa di Tokyo, dopo che le misure espansive della Boj sono risultate in linea con le attese del mercato. Il Nikkei ha perso l'1,19% attestandosi a 10.039,33 punti. Il Topix ha terminato la seduta a 838,61 punti (-0,09%). Scambi per 2.085,6 mld di yen (24,77 mld di dollari) di controvalore.