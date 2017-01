foto Ap/Lapresse

18:14

- Piazza Affari chiude in rialzo, con l'indice Ftse Mib che segna un +1,10% a 16.332 punti: è la settima seduta consecutiva in positivo. Il Ftse Italia All-Share avanza dell'1,15% a 17.237 punti mentre il Ftse Italia Star guadagna lo 0,76% a 10.816 punti. Rispetto alla chiusura di ieri in calo lo spread tra Btp e Bund: il differenziale, dopo aver toccato un minimo di 289 punti, si attesta a quota 297.