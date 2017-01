Industria, fatturato in calo: -4,7%

foto LaPresse 12:12 - Il fatturato dell'industria italiana a ottobre scende dello 0,2% su settembre, segnando un nuovo ribasso, pari al -4,7%, su base annua. E' quanto rileva l'Istat. Si tratta del decimo calo consecutivo, dato corretto per effetti calendario. La contrazione è dovuta all'andamento del mercato nazionale. Il fatturato grezzo in termini annui aumenta dell'1,3%. - Il fatturato dell'industria italiana a ottobre scende dello 0,2% su settembre, segnando un nuovo ribasso, pari al -4,7%, su base annua. E' quanto rileva l'Istat. Si tratta del decimo calo consecutivo, dato corretto per effetti calendario. La contrazione è dovuta all'andamento del mercato nazionale. Il fatturato grezzo in termini annui aumenta dell'1,3%.

Guardando ai primi dieci mesi del 2012, ovvero al periodo gennaio-ottobre, in termini tendenziali l'Istituto di statistica registra per gli ordini una caduta del 9,6%, con una flessione del 13,2% a livello nazionale e una, nettamente piu' contenuta, del 3,9% sul mercato estero. Tornando ad analizzare il mese di ottobre, fuori dai confini nazionali i dati risultano positivi sia su base annua che congiunturale (rispettivamente +7,1%, e +2,0%), al contrario di quanto si è verificato per il mercato interno (-4,7% su ottobre 2011 e -1,3% su settembre 2012). Osservando i diversi settori, il rialzio più deciso su base annua riguarda la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (+12,4%); invece le contrazioni più rilevanti si registrano nella fabbricazione di mezzi di trasporto (-13,5%), nella metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (-4,9%) e nell'industria del legno, carta e stampa (-2,3%).